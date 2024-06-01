Врио губернатора Самарской области поздравил «Акрон» с выходом в РПЛ

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Акрон» с выходом в РПЛ. Тольяттинская команда по сумме двух встреч переиграла «Урал» из Екатеринбурга в стыковых матчах.

«Знаю, что клуб планомерно, шаг за шагом, год за годом, двигался к достижению этой амбициозной цели. "Акрон" — молодой клуб, но уже успел пройти большой путь, громко заявить о себе на всю страну, обрести многочисленных болельщиков.

Уверен, выход "Акрона" в премьер-лигу придаст мощный импульс развития всего футбола в Самарской области, привлечет к занятиям спортом еще больше ребят — это очень важная задача», — отметил врио губернатора.

«В новом сезоне нас ждет областное дерби. Уверен, что оно будет настоящим украшением РПЛ», — добавил господин Федорищев.

Андрей Сазонов