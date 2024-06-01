Японский миллиардер закрыл проект по первому туристическому полету вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon, в рамках которого планировалось запустить туристические путешествия вокруг Луны. Полеты должны были осуществлять на корабле компании SpaceX. О закрытии проекта сообщила пресс-служба проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юсаку Маэдзава

Фото: Reuters Юсаку Маэдзава

Фото: Reuters

«С сожалением сообщаем, что первый частный полет вокруг Луны в рамках проекта DearMoon отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал, и приносим извинения тем, кто с нетерпением ждал этого события»,— сообщается на сайте проекта.

Проект решили закрыть из-за переноса сроков запуска корабля и отсутствия «четкого графика на ближайшую перспективу». Изначально контракт был подписан из расчета, что корабль запустят в 2023 году. «Я не могу планировать свое будущее в этих условиях и чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать, отсюда и трудное решение об отмене проекта на данном этапе»,— сообщил Юсаку Маэдзава.

В начале 2017 года компания SpaceX анонсировала коммерческий полет вокруг Луны. Первым пассажиром должен был стать Юсаку Маэдзава: он купил все места в корабле и объявил набор команды для миссии. В команду вошли диджей Стив Аоки, блогер Тим Додд, американский режиссер Брендон Холл, музыкант из Южной Кореи ТОP, художница из Ирландии Рианнон Адам, бизнесмен из Чехии и продюсер Йеми А. Д., актер из Индии Дев Джоши и фотограф из Великобритании Карим Илия. Запасными членами экипажа были выбраны сноубордистка из США Кейтлин Фаррингтон и японская танцовщица Мия.

В 2021 году Юсаку Маэдзава долетел до Международной космической станции на российском корабле «Союз».

Анастасия Ларина