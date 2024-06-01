В Свердловской области 99 семей получили 200 тыс. руб. взамен земельных участков

В Свердловской области 99 многодетных семей в 2024 году получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий взамен земельных участков, сообщили в департаменте информационной политики региона. В правительстве отметили, что в бюджетах муниципальных образований области предусмотрено 65,4 млн руб. на предоставление выплат 327 семьям.

«По данным на 1 мая право получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства реализовали почти 30 тыс. многодетных семей. Из них 12,6 тыс. семей выбрали денежные выплаты»,— добавили в департаменте.

Напомним, многодетные семьи в Свердловской области могут получить 200 тыс. руб. взамен предоставления земельных участков с 2018 года. Соответствующее постановление принято правительством региона в рамках программы поддержки многодетных семей.

Василий Алексеев

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