В Свердловской области за три дня исключили из процесса движения более 330 водителей

Госавтоинспекторы исключили из процесса движения более 330 водителей в Свердловской области в период с 24 по 26 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. Отмечается, что за три дня госавтоинспекторы пресекли 4,3 тыс. нарушений ПДД, из которых:

172 водителя управляли транспортом без прав на вождение. В отношении 148 человек сотрудники ГИБДД составили протоколы по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортом водителем, не имеющего на это права), которая предусматривает штраф в 5-15 тыс. руб.

24 человека, ранее лишенных водительских прав, были пойманы за управлением транспорта. В отношении водителей возбудили уголовные дела.

«По всем фактам нарушители отстранены от управления, транспорт задержан и помещен на специализированную стоянку»,— отметили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что за три дня было пресечено 475 нарушений ПДД пешеходами и водителями электросамокатов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте