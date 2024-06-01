Тюменские депутаты досрочно прекратили полномочия главы Тюмени Руслана Кухарука

Депутаты Тюменской городской думы досрочно прекратили полномочия главы города Руслана Кухарука. За его отставку единогласно проголосовали все 30 депутатов, присутствующие на заседании. «Возложить полномочия главы Тюмени на Петра Вагина до избрания Тюменской городской думой главы Тюмени»,— сказала спикер Светлана Иванова.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Ранее регион возглавляла Наталья Комарова, которая 30 мая объявила о переходе «на другую работу». Она руководила ХМАО с 2010 года.

«Следующая страница моей управленческой деятельности, моей жизни, связана с территорией, которая для меня является родной не только потому, что я родился в Урае. Югра исторически расположена рядом с нами территориально, духовно, экономически, философски-смысловом. Верю, что знания и опыт, которые приобрел в работе в управленческой команде Тюменской области, Тюмени, помогут продолжить экономический рост одного из крупнейших и сильных регионов нашей страны»,— сказал Руслан Кухарук.

Дума Тюмени также объявила конкурс на пост мэра. Он пройдет 27 июня. В состав конкурсной комиссии вошли депутаты думы Эльвира Амирова, Андрей Голоус, Александр Григорьев, Степан Киричук, Сергей Морев, Серегей Пыхалов, Алексей Рагозин и Руслан Сабиров. Вторую половину конкурсной комиссии назначит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Василий Алексеев

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