В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края отражена массированная атака беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в Новороссийске ведется поиск упавших аппаратов, пострадавших и разрушений нет. В Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, там начался пожар. Несколько человек ранены, остальных эвакуировали.

«Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь»,— рассказал господин Кондратьев в Telegram. Точное число пострадавших он не назвал.

В конце апреля три района Кубани были атакованы украинскими беспилотниками, Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 66 БПЛА в небе над краем. По данным региональных властей, удары были направлены на НПЗ и объекты инфраструктуры. Никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения на Славянском нефтеперерабатывающем заводе. В ночь с 18 на 19 мая над территорией Краснодарского края сбили 57 БПЛА. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но пожара не произошло.

Лаура Кеффер