Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края отражена массированная атака беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в Новороссийске ведется поиск упавших аппаратов, пострадавших и разрушений нет. В Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, там начался пожар. Несколько человек ранены, остальных эвакуировали.

«Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь»,— рассказал господин Кондратьев в Telegram. Точное число пострадавших он не назвал.

В конце апреля три района Кубани были атакованы украинскими беспилотниками, Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 66 БПЛА в небе над краем. По данным региональных властей, удары были направлены на НПЗ и объекты инфраструктуры. Никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения на Славянском нефтеперерабатывающем заводе. В ночь с 18 на 19 мая над территорией Краснодарского края сбили 57 БПЛА. В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ, но пожара не произошло.

Основные события СВО за май 2024 года

Основные события СВО за май 2024 года

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...