Карен Хачанов вылетел с Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов проиграл словаку Йозефу Ковалику во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч продлился 3 часа 28 мин и закончился со счетом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака. В третьем круге он встретится с датчанином Хольгером Руне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

27-летний Хачанов занимает 18 строчку в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (в 2023 году) и US Open (2022).

Roland Garros проводится в Париже на грунтовом покрытии. Чемпионат завершится 9 июня, его призовой фонд превышает €53,47 млн.

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Лаура Кеффер