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Коммерсантъ FM
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WeWork выйдет из состояния банкротства в середине июня

Сеть коворкингов WeWork сообщила, что суд штата Нью-Джерси одобрил план реструктуризации компании через банкротство ст. 11 закона о банкротствах США (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов). Уже в середине июня компания планирует выйти из состояния банкротства.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

WeWork воспользовалась своим банкротством, чтобы договориться с арендодателями о значительном снижении расходов на аренду в будущем. В итоге будущие расходы на аренду офисных помещений были сокращены на $8 млрд. Компания разорвала договоры аренды примерно в 160 из 450 локаций, где расположены офисы сети. Кроме того, долговая нагрузка сети в результате переговоров с кредиторами была сокращена на $4 млрд.

Всего несколько лет назад сеть коворкингов WeWork была одним из самых перспективных стартапов с оценкой $50 млрд и вместе с такими компаниями, как AirBnb, Uber и др., считалась флагманом совместной экономики (sharing economy). Однако в 2019 году у компании начались проблемы. Бизнес-модель WeWork, просчеты в управлении и неоднозначное поведение основателя Адама Неймана привели к тому, что буквально за пару лет операции стартапа стали стремительно сокращаться, а сама компания понесла многомиллионные убытки. Компания провела IPO в 2021 году, а ее стоимость в первое время достигала $8 млрд. Сейчас ее капитализация составляет всего $44 млн.

WeWork подала заявление на банкротство в США в ноябре прошлого года. Недавно появилась информация, что сеть может выкупить Адам Нейман за $500 млн. Однако в сегодняшнем заявлении говорится, что нынешние управляющие WeWork отказали господину Нейману.

После завершения процедуры банкротства компания станет частной и будет управляться группой кредиторов совместно с технологической компанией Yardi Systems.

Кирилл Сарханянц

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