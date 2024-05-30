Google анонсировала детские умные часы Fitbit Ace LTE

Американская корпорация Google представила смарт-часы Fitbit Ace LTE для детей в возрасте от семи лет. Как сообщают в компании, это первые в своем роде умные часы для детей, которые помогут им вести более активную жизнь.

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Фото: Google Fitbit Ace LTE

Фото: Google

У часов квадратный корпус, цветной OLED-дисплей, оптический датчик сердечного ритма, акселерометр, высотомер, магнитометр, датчик освещенности и гироскоп. Часы водонепроницаемы, время работы составляет до 16 часов, для работы 4G LTE требуется подписка Fitbit Ace Pass. В часах нет ни рекламы, ни сторонних приложений — звонить на этот номер смогут только родители или контакты, добавленные на устройство. Часы можно будет приобрести с 5 июня по цене $230.

В Google утверждают, что часы смогут превращать упражнения в игру, а также позволят родителям отслеживать местоположение детей. Чем больше дети двигаются, тем больше времени смогут провести в играх на часах: вознаграждаются все виды физической активности, будь то прыжки или танцы. В часах также есть приложение наподобие тамагочи, персонажи в котором также подпитываются от физической активности.

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Евгений Федуненко