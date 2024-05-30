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Коммерсантъ FM
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Парламент Испании утвердил амнистию каталонских сепаратистов

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил закон об амнистии сторонников независимости Каталонии. Под амнистию попадут около 370 человек, которые проводили незаконные референдумы в 2014 и 2017 годах. Закон был одобрен голосами правящей коалиции.

Премьер Испании Педро Санчес и первый вице-премьер Мария Хесус Монтеро

Премьер Испании Педро Санчес и первый вице-премьер Мария Хесус Монтеро

Фото: Susana Vera , Reuters

Премьер Испании Педро Санчес и первый вице-премьер Мария Хесус Монтеро

Фото: Susana Vera , Reuters

За принятие законопроекта проголосовали 177 парламентариев, 172 — против. Об этом говорится в распространенном сегодня, 30 мая, пресс-релизе нижней палаты.

Закон предполагает амнистию политиков, организовавших опрос о политическом будущем субъекта в 2014 году (80% за при явке 37%) и референдум о его независимости (90% за при явке 43%). Оба события были признаны незаконными, а всех причастных объявили в уголовный розыск. Под амнистию также может попасть бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из страны.

Законопроект возник благодаря сделке правящей социалистической партии (PSOE) с двумя сепаратистскими партиями. Последние поддержали кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра в обмен на закон об амнистии политиков, выступавших за независимость региона.

Инициатива была внесена полгода назад. В январе законопроект был отклонен Конгрессом депутатов. В марте нижняя палата одобрила его, однако тогда Сенат (верхняя палата) наложил на законопроект вето и вернул на рассмотрение Конгрессом.

Ранее закон вызвал критику со стороны правой оппозиции. В стране проходили многотысячные акции протеста под общим лозунгом «Нет амнистии!».

Подробнее о политической ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Каталония избрала социализм».

Дельгир Манджиева

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