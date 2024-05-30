Европол и Минюст США провели крупнейшую операцию против ботнетов

Полицейская служба ЕС, Европол сообщил о проведении крупнейшей в истории операции под названием Endgame («Конец игры») против глобальной сети ботнетов — компьютерных сетей из большого количества устройств, зараженных вредоносным ПО. В операции также приняли участие национальные правоохранительные органы Германии, Франции, США, Украины и некоторых других стран.

Европол сообщает, что по итогам прошедшей 27–29 мая операции были арестованы 4 человека, причастных к созданию сети ботнетов, отключено более 100 серверов, использовавшихся злоумышленниками, и взято под контроль более 2 тыс. доменов. Создателей ботнета обвиняют в мошенничестве, вымогательствах, угрозах и так далее.

Министерство юстиции США также сообщило, что в рамках операции был арестован гражданин Китая Юнь Хэ Ван, которого подозревают в том, что он является создателем этой сети ботнетов. Теперь ему грозит 65 лет лишения свободы. В ходе операции правоохранительные органы разных стран конфисковали несколько объектов недвижимости, купленных злоумышленниками, а также дорогие автомобили, часы и другие предметы роскоши. В ботнет входили более 19 млн устройств в 200 странах. По данным СМИ, через эту сеть злоумышленники похитили почти $6 млрд — прежде всего с помощью подачи мошеннических заявлений на выплату страховок по безработице.

Яна Рождественская