Песков: страны НАТО хотят продолжать войну с РФ, и это нанесет урон их интересам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что НАТО провоцирует Украину на «продолжение этой бессмысленной войны» и намерено продолжать «войну в прямом и переносном смысле» с Россией. По его мнению, для стран альянса это будет иметь последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Песков во время пресс-колла заявил, что страны НАТО в последние недели «выходят на новый виток нагнетания напряженности». «Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в их подходе сохраняется, они провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами — войну в прямом и переносном смысле»,— сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля заявил, что политика НАТО «неизбежно будет иметь свои последствия». «Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности»,— добавил он.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. Призыв обсуждался на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Ряд стран выступил против этой идеи.

О том, что происходит на 827-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев