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Коммерсантъ FM
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«Киодо»: в парламенте Японии создадут комиссию по НЛО

Двухпартийная группа при парламенте Японии утвердила создание межпартийной комиссии по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений. Власти отметили, что НЛО может быть «секретным оружием» других стран и представлять угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает местное информационное агенство «Киодо».

Премьер Японии Фумио Кисида на заседании парламента

Премьер Японии Фумио Кисида на заседании парламента

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Премьер Японии Фумио Кисида на заседании парламента

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Отмечается, что орган для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности официально начнет работу с 6 июня. Межпартийную комиссию возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада, а спикером станет экс-министр окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Японии Синдзиро Коидзуми.

На заседании также призвали парламент создать специализированное агентство для сбора информации по НЛО.

Согласно уставу компании, НЛО теперь в США называются UAP (неопознанные аномальные явления) вместо UFO (неопознанный летающий объект). В составе Пентагона США есть похожая структура, сообщает японское агенство «Асахи».

Дельгир Манджиева

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