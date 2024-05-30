В Ереване задержали девять протестующих против передачи Азербайджану четырех сел

Возле здания правительства в Ереване проходит «акция неповиновения» движения «Тавуш во имя Родины». Задержаны как минимум девять человек. Местные СМИ сообщают, что протестующим удалось заблокировать вход в здание правительства, происходят стычки с сотрудниками полиции.

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С утра к зданию правительства были стянуты крупные силы полиции, пишет ArmInfo. Они образовали кордон в несколько рядов и перекрыли улицу Мелик-Адамяна, примыкающую к зданию правительства. На месте работают эвакуаторы, которые забирают машины протестующих на площади Республики. О том, что протестующие заблокировали входы в здание, сообщило агентство News.am.

О стычках полиции и протестующих пишут несколько местных СМИ. Начальник отдела по связям со СМИ полиции Зарзанд Габриелян сообщил «АМИ Новости-Армения», что семь человек задержаны на проспекте Мясникяна, двое — на площади республики. По его словам, на штрафплощадку увезли шесть автомобилей. Утверждается, что некоторые участники акции напали на полицейских. «Полиция МВД Армении продолжает выполнять свои функции, установленные законом. Любое противозаконное действие получит уголовно-правовую оценку»,— заявили в МВД.

Акцию протеста возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт. Демонстрации начались после того, как Армения и Азербайджан согласовали делимитацию границы в районе Тавушской области. В результате Ереван согласился передать Баку четыре села, которые ранее были в составе Азербайджанской ССР, но с 1990-х находились пол контролем Армении. «Тавуш во имя родины» требует отставки премьера Никола Пашиняна.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нашла ряса на камень».

Леонид Уварчев