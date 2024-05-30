Глава МИД КНР: Россия и Китай должны противодействовать односторонним санкциям

Россия и Китай должны совместными усилиями противодействовать односторонним санкциям, обеспечить стабильность цепочек поставок и глобальное развитие, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Он добавил, что странам необходимо вместе отстаивать справедливость в международной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ван И

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Важно сообща противодействовать односторонним действиям, попыткам протекционизма, возведения искусственных барьеров и разъединению, обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование международных производственно-поставочных цепочек, культивировать новые драйверы глобального развития и прогресса»,— сказал Ван И в видеообращении к участникам конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которая проходит в Москве (цитата по ТАСС).

Китай выступает за «политическое урегулирование украинского кризиса», сказал Ван И. Он отметил, что КНР занимает «независимую позицию» в этом вопросе. Он также отметил рост факторов нестабильности в области международной безопасности. России и Китаю, по словам министра, предстоит «способствовать консолидации усилий Глобального Юга и отстаивать справедливость в международных делах».

Девятая конференция «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» проходит в Москве 30–31 мая. В нынешнем году она приурочена к 75-летию установления дипотношений между странами. Министр иностранных дел России в видеообращении к участникам заявил, что РФ и КНР считают друг друга «приоритетными партнерами», продолжают взаимодействие в разных сферах, в том числе в экономической.

С 16 по 17 мая президент России Владимир Путин находился в Китае с рабочим визитом. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны подписали соглашение об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Господин Путин отмечал, что экономическое сотрудничество обеих стран устойчиво к внешним вызовам.

О поездке Владимира Путина — в материале «Ъ» «Китай — опорный край державы».