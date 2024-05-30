Крымские министры, отвечающие за ЖКХ и туризм, ушли в отставку

В правительстве Крыма отправлены в отставку министр ЖКХ Олег Донец и министр курортов и туризма Вадим Волченко, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Волченко

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Вадим Волченко

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, вакантный пост займет руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Напомним, ранее коммунальщики долго не могли устранить аварию на магистральном водопроводе в Евпатории, из-за чего жители города неделю провели без воды.

Глава Крыма также сообщил, что свой пост покидает и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, который тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его место, отметил господин Аксенов, займет Сергей Ганзий, занимавший ранее должность заместителя начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма.

Вадим Волченко занимал свой пост с 2017 года, Сергей Донец — с 2021 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь