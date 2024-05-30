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Коммерсантъ FM
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Парламент Великобритании распущен в преддверии выборов

В Великобритании в четверг, 30 мая, состоялся роспуск парламента. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены.

Фото: Kin Cheung / AP

Фото: Kin Cheung / AP

Сообщение о роспуске размещено на главной странице сайта парламента. «Теперь нет членов парламента, каждое место в Палате общин вакантно до проведения всеобщих выборов 4 июля 2024 года»,— говорится в сообщении.

Премьер Риши Сунак объявил дату всеобщих выборов 22 мая, хотя по закону мог назначить их до 28 января 2025 года. Опросы показывают, что Консервативная партия проиграет Лейбористской после 14 лет у власти. Новый состав депутатов приступит к работе 9 июля, официальная церемония открытия парламента с участием короля ожидается 17 июля.

Подробнее о политической ситуации в Великобритании — в материалах «Ъ» «Британский премьер Риши Сунак сделал последнюю ставку» и «Риши Сунак — кандидат против всех».

Леонид Уварчев

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