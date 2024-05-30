WSJ: Трамп может назначить Маска своим советником в случае победы на выборах

Дональд Трамп и Илон Маск обсуждали возможность назначения главы Tesla на должность советника президента США в случае, если господин Трамп победит на ближайших президентских выборах. Об этом газете The Wall Street Journal (WSJ) сообщили осведомленные источники. По их данным, Дональд Трамп и Илон Маск говорили о том, как глава Tesla мог бы курировать вопросы безопасности на границах США и экономики страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск (слева) и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Илон Маск (слева) и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

По словам источников WSJ, обсуждение велось в марте в особняке миллиардера Нельсона Пелтца в Палм-Бич (штат Флорида). Наряду с господами Трампом, Маском и Пелтцем там присутствовали несколько богатых и влиятельных друзей хозяина, а также их сыновья. Все это, отмечают источники, походило на теплое семейное мероприятие. В числе прочего, как сообщили источники WSJ, Илон Маск и Нельсон Пелтц обрисовали Дональду Трампу разработанный ими план по борьбе с фальсификацией голосования.

Илон Маск входил в число участников консультативных советов при президенте США по вопросам бизнеса в период президентства Дональда Трампа. Однако бизнесмен отказался от работы в них в 2017 году, публично выразив несогласие с выходом США из Парижских соглашений по климату. Интересно, что в марте нынешнего года, уже после описанной выше теплой встречи, Илон Маск в своем аккаунте в сети Х написал: «Для полной ясности отмечу: я не жертвую деньги ни одному из двух кандидатов на пост президента США».

Подробнее о том, куда могут выборы привести США,— в материале «Ъ».

Алена Миклашевская