На ремонт автодорог в Орле в 2024 году выделят 972 млн рублей

В 2024 году в Орле запланировали потратить 972,2 млн руб. из дорожного фонда региона на ремонт дорог облцентра. Предполагается отремонтировать 66 объектов суммарной протяженностью 51 км. Работы уже ведутся на улицах Городская, Михалицына, Советская, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ранее «Ъ-Черноземье» написал, что в 2024 году на ремонт 68 участков автодорог общей протяженностью 55 км в Орле собирались выделить 753,3 млн руб. Большая часть ремонта (45,6 км) планировалась на улицах частной жилой застройки. Об этом сообщали в правительстве региона.

Вячеслав Запорожец