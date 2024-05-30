ФСБ: агенты ГУР планировали остановить поезд в Крыму и навести на него ракеты

Сотрудники ФСБ задержали четырех человек, которые, по данным спецслужбы, планировали совершить теракты на железнодорожных путях в Крыму. Во время допроса они признались, что хотели остановить поезд, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Руководитель группы, гражданин России 1970 года рождения, погиб при детонации самодельного взрывного устройства, которое он пытался забрать из тайника.

По данным ФСБ, теракты на объектах железнодорожного транспорта в Крыму запланировали украинские спецслужбы, которые завербовали для этих целей пять местных жителей. «Фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, что должно было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения»,— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, которое приводит «Интерфакс».

Задержанные признались, что были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) Украины. «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд — и после будет нанесен ракетный удар»,— рассказал один из задержанных на опубликованном ФСБ видео. Два других диверсанта подтвердили его слова.

По местам жительства задержанных были проведены обыски. У них было обнаружено 4 СВУ с взрывчатым веществом массой около 1 кг каждый, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие контакты со спецслужбами Украины.

По данным ФСБ, фигуранты также собирали данные для передачи украинским спецслужбам о сведениях мест дислокации и передвижениях ВС РФ, расположении ПВО и топливно-энергетического комплекса, охране Крымского моста.

В отношении четырех задержанных фигурантов возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (подготовка к теракту) и ч. З ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ). Они признали вину и сотрудничают со следствием, отметил ЦОС. Суд уже арестовал всех четырех обвиняемых.

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