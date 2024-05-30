Футбольный клуб «Урал» объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко

Виктор Гончаренко покидает пост главного тренера екатеринбургского футбольного клуба «Урал», сообщила пресс-служба команды. Накануне, 29 мая, «Урал» проиграл «Акрону» со счетом 0:2 в первом переходном матче за право сыграть в Премьер-лиге.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»,— говорится в публикации. Уточняется, что готовить футбольный клуб ко второму стыковому матчу против «Акрона» будет Евгений Аверьянов.

Виктору Гончаренко 46 лет, он занимал пост главного тренера «Урала» с августа 2022 года. Ранее он тренировал белорусский БАТЭ, краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, а также «Уфу» и «Краснодар». Под предводительством Виктора Гончаренко БАТЭ шесть раз становился чемпионом Белоруссии.

Ольга Семеновых