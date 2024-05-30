Politico: США рассматривают снятие запрета на удары Украины по РФ их оружием

Высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена сигнализируют о готовности снять запрет на удары вглубь российской территории американским оружием, пишет Politico. По информации источника издания, этот вопрос находится «на рассмотрении».

Politico обратило внимание на высказывания госсекретаря Энтони Блинкена и представителя Белого дома Джона Кирби. Глава Госдепа отметил, что отличительной чертой администрации Джо Байдена является «адаптация к изменению условий, изменениям на поле боя и к тому, что Россия меняет». Он заявил, что США продолжат адаптироваться. Господин Кирби отметил, что в политике Вашингтона ничего не поменялось по вопросу использования оружия. Однако он отметил, что американская поддержка Украины «развивалась соответствующим образом».

В распоряжении Politico оказался внутренний документ украинского правительства. В нем говорится, что действующие со стороны США ограничения «существенно сокращают эффективность поддержки партнеров».

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. Призыв обсуждался на уровне министров иностранных дел Евросоюза. Ряд стран выступил против этой идеи. Кремль считает, что такие заявления провоцируют рост напряженности в регионе.

О том, что происходит на 827-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев