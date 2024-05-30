«Это похоже на принуждение к переговорам»

США решение не поменяли, Белый дом по-прежнему против использования американского оружия для ударов по российской территории. При этом Америка периодически меняет формат военной помощи Украине в зависимости от обстановки на поле боя. Как пишут СМИ, на Западе продолжается так называемая оружейная дискуссия. По информации на сегодняшний день, за отмену запрета, в частности, выступают Великобритания, Франция и генсек НАТО. Италия против, а Германия занимает скорее нейтральную позицию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что конкретика появится не раньше середины июня, после саммита G7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

10 стран вроде бы разрешили Украине наносить удары своим оружием по российской территории. Среди них Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и ряд других. При этом не секрет, что существует большая разница между просто словами или публикациями в СМИ и официальным разрешением. И, собственно, второй аспект: вооружения — насколько они могут достигать заданных целей?

В общем и целом на сегодня это больше похоже на политический пиар, нежели на реальные дела. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее произнес зажигательную речь о том, что нужно партнерам эту возможность дать, карту демонстрировал. И вроде Олаф Шольц его поддерживает. Тем временем Владимир Зеленский в ходе очередного европейского турне продолжает активно критиковать самого Джо Байдена.

Глава Белого дома не горит желанием ехать на организованную Киевом мирную конференцию в Бюргенштоке. Хотя в эти дни он будет в Италии, в Бриндизи, на саммите G7 — что там до Швейцарии долететь. Но нет, очень занят руководитель западного мира, в крайнем случае готов участвовать в режиме видеоконференции.

Также Вашингтон, несмотря на оказываемое давление, не выдает то самое разрешение на удары по России. Естественно, что без США вся эта история выглядит неполноценной. Потому что основную часть вооружений поставляет именно Америка. И она же следит, как все это используется. Президент Украины делает все возможное, чтобы как-то на все это повлиять. Но пока не совсем получается. А положение в стране обстоит не лучшим образом, несмотря на все обнадеживающие прогнозы.

Европа может делать любые воинственные и красивые заявления. Однако, как известно, если слова не подкрепляются реальными делами, тогда все это, скажем мягко, риторика и ничего больше.

Соответственно, и Москва не остается в долгу, оттуда также звучат предостережения и угрозы — весь мир в труху и ядерный пепел вместо Старого Света. Что касается конкретики, застопорились обмены пленными. Стороны обвиняют в этом друг друга. Но факт есть факт — раньше проводили, а сейчас не проводят.

Все это похоже на принуждение к переговорам. Олимпиада скоро, а затем выборы американские, не помешает хотя бы перемирие объявить. Что важно, Китай этот вариант поддерживает. И Макрон тоже, хотя и оружием грозит, и карты демонстрирует. Но при этом о своих интересах не забывает. Очень может быть, что G7 нечто такое решит, может быть, и не эпохальное, но хотя бы конкретика появится. Ждать недолго, чуть больше двух недель. А до этого времени повышение ставок продолжится.

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