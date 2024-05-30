«Теплосеть» проведет испытания труб в Московском районе Петербурга

В четверг, 30 мая, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут гидравлические испытания более 310 км тепловых сетей на плотность и прочность в Московском районе города. На время работ температура воды в трубах не будет превышать 40 °C.

Как сообщили в теплогенерирующей компании, в зону работ войдут трубопроводы, расположенные на Благодатной, Варшавской, Кузнецовской, Бассейной, а также на улицах: Фрунзе, Авиационной, Алтайской, Краснопутиловской, Решетникова, Сызранской, Ленсовета, Костюшко, Пулковской, Звездной, Кубинской, Галстяна, проспектах: Московском, Ленинском, Юрия Гагарина, Космонавтов, Новоизмайловском (территория студенческого городка) и на Московском шоссе — от проспекта Юрия Гагарина до площади Победы.

«Ъ-СПб» писал, что накануне в Петербурге также стартовали испытания теплосетей в Адмиралтейском районе.

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