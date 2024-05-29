Испытания «Теплосети» ограничили подачу горячей воды в Адмиралтейском районе

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведут испытания в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. До момента их завершения, 6 июня, подача горячей воды будет ограничена.

Как сообщили в пресс-службе организации, испытания проводятся на более 200 километрах сетей. Сотрудники «Теплосети» проверяют их на плотность и прочность. В связи с этим температура воды в трубах не превышает 40 градусов.

В зоны испытаний попали 27 улице в Адмиралтейском районе, проспекты Измайловский, Троицкий, Вознесенский, Римского-Корсакова; переулки Советский, Державинский, Бойцова, Красноградский и другие адреса. Согласно информации на сайте предприятия, горячая вода по этим адресам отключена на период с 28 мая по 6 июня.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 22 и 23 мая проводили испытания сетей в Кировском и Красносельском районах города.

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