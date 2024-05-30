Лавров заявил о готовности России к миру, а не перемирию с Украиной

Россия неоднократно выражала готовность к мирным переговорам с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эта позиция высказывалась «на самом высоком уровне», однако речь идет именно о мире, а не о перемирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в очередной раз использует для перегруппировки и перевооружения»,— сказал господин Лавров в интервью «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной, но только исходя из Стамбульских соглашений, достигнутых в марте 2022 года. Незадолго до этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня с Украиной, если та согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая заявил, что прекращение огня с учетом нынешних условий невозможно, поскольку это опасно для Украины. Он подчеркнул, что такое соглашение имело бы смысл, если бы войска оставались на линии границ. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».