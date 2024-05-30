Путин поручил руководству регионов утвердить график газификации СНТ

Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов до 1 августа утвердить планы-графики бесплатной газификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Список поручений президента по итогам совещания с членами правительства от 17 апреля опубликован на сайте Кремля.

До 1 августа главы регионов также должны провести собрание членов СНТ для принятия решения о сроках газификации. О результатах необходимо доложить правительству, которое должно проконтролировать работу и проанализировать ее итоги.

В послании Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, запущенную в 2021 году. Прежде она предполагала прокладку газораспределительных сетей к границам земельных участков, находящихся на территории газифицированных населенных пунктов, а собственники в СНТ должны были сами проводить сети распределения до своих участков. В апреле правительство расширило социальную газификацию на СНТ.