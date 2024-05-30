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Коммерсантъ FM
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Лесные пожары бушуют в Олекминском районе Якутии, который пострадал от паводка

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. Как сообщил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников, на первую половину дня 30 мая в Якутии действует семь лесных пожаров на общей площади более 1 тыс. га.

Больше всего пожаров зафиксировали в Олекминском районе, который недавно сильно пострадал от паводка, уточнили в ведомстве. Там введен режим ЧС. Три возгорания действуют в гористой местности рядом с селами Тяня и Бясь-Кюель, что усложняет работу пожарных из-за отсутствия подъездных путей. Также пожары зафиксированы в Алданском, Верхоянском, Нерюнгринском и Сунтарском районах. Для ликвидации возгораний планируется привлечь самолет-амфибию Бе-200, отметил первый зампред.

В тушении природных пожаров задействованы 175 человек и пять единиц техники, уточнил господин Садовников. По его словам, в Якутии сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах из-за жаркой и сухой погоды.

Накануне глава МЧС Александр Куренков заявил, что на контроле ведомства из-за угрозы перехода огня с лесных массивов находится около 25 тыс. населенных пунктов. Он отметил, что в 47 из 89 регионов РФ действует особый противопожарный режим.

О том, кто должен отвечать за лесные пожары,— в материале «Ъ» «Главный по тушению».

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