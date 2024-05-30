Си Цзиньпин анонсировал второй саммит Китая и арабских государств в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай удовлетворен результатами первого саммита Китая и арабских государств. Второй саммит состоится в 2026 году в КНР.

Си Цзиньпин выступил с заявлением на церемонии открытия десятой встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран, передает «Синьхуа». Председатель КНР сказал, что Пекин готов вместе с арабскими странами «эффективно выявлять стратегическую ведущую роль саммита, а также продолжать продвигать скачкообразное развитие китайско-арабских отношений».

Кроме этого, господин Си заявил о готовности активизировать сотрудничество с арабскими странами в области пилотируемых космических полетов, в нефтегазовой сфере, вместе отстаивать равноправный многополярный мир, а также искать справедливые решения по наиболее острым проблемам.

Первый саммит Китая и арабских государств состоялся в декабре 2022 года в Саудовской Аравии.

Леонид Уварчев