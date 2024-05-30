Шесть человек эвакуировали при пожаре на улице Маршала Захарова

Из опасной зоны выводили шесть человек в связи с возгоранием в доме 27 на улице Маршала Захарова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пламя возникло на лестничной клетке 9-этажного дома на последнем этаже в 2:11. В ведомстве уточнили, что горел мусор. На ликвидацию возгорания площадью пять кв. метров у спасателей ушло полчаса.

В Петербурге на борьбу с огнем тогда отправились 12 сотрудников МЧС РФ, было привлечено три единицы техники. Информация о наличии пострадавших при происшествии не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ликвидацию пожара в ангаре на улице Первого Мая спасателям потребовалось шесть часов.

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