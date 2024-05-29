Пожар в ангаре на улице Первого Мая потушили спустя шесть часов

В ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге загорелся ангар. Специалисты ликвидировали возгорание почти за шесть часов, следует из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по городу.

Вызов по пожару поступил на дежурный пульт спасателей 28 мая в 23:47. Огонь возник на объекте на улице Первого Мая, дом 78, корпус 1Х. Его площадь достигла 400 кв. метров при общей площади здания 1600 кв. метров.

Возгорание 30 специалистов сперва тушили по повышенному номеру, был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Спустя час был дан отказ. Пожарные ликвидировали горение в 6:09. Информация о наличии пострадавших не поступала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за квартирного пожара в Приморском районе эвакуировали 20 человек.

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