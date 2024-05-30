Мэр Харькова: под удар попал объект критической инфраструктуры

Во время ракетной атаки в Харькове под удар попал объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. Что это за объект, он не сообщил. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

«Последовал удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется»,— написал Игорь Терехов в Telegram-канале.

Этой ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Днепре и Харькове. До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Анастасия Ларина