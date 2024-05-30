Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре и Харькове

В Днепре и Харькове раздалась серия взрывов. В Днепре звуки взрывов были слышны дважды за ночь. Об этом сообщили «24-й канал» и «Зеркало недели», а также «Страна.ua». С 23:12 в двух украинских регионах объявлен режим воздушной тревоги.

Помимо Днепропетровской и Харьковской областей воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные нанесли удар по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове. Минобороны России неоднократно утверждало, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины.