Большая часть российских родителей согласна с пользой вакцинопрофилактики детей

ВЦИОМ в партнерстве с общероссийской общественной организацией поддержки материнства и детства «Совет матерей» провел опрос родителей об их отношении к вакцинопрофилактике. Опрос проводился с 3 по 7 мая 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, имеющие несовершеннолетних детей, а также ожидающие рождения первого ребенка.

Согласно результатам исследования, три четверти (77%) родителей отметили, что на момент проведения исследования их дети скорее или точно имеют все прививки по возрасту, согласно Национальному календарю профилактических прививок (НКПП). Каждый пятый (21%) полагает, что разбирается в вопросах детской вакцинопрофилактики хорошо, большинство (69%) обладают общими представлениями в этой сфере. Примечательно, что женщины чаще заявляли, что хорошо понимают эту тему,— в 1,4 раза чаще, чем мужчины. Среди наиболее опасных инфекций для жизни и здоровья ребенка родители чаще всего упоминают менингококк (56%), полиомиелит (54%) и столбняк (50%).

97% респондентов выступили за вакцинацию детей. При этом 92% опрошенных считают, что профилактические прививки защищают от опасных инфекций и их осложнений. Как показал опрос, большинство родителей-сторонников вакцинопрофилактики (64%) считают, что НКПП надо расширять. Причем среди родителей детей в возрасте 3–5 лет этот запрос выше: он находит поддержку в 72% случаев. Опрошенные считают, что текущую версию НКПП стоит расширить за счет включения в него дополнительной вакцинации от менингококка (65%), клещевого энцефалита (58%) и вируса папилломы человека (44%).

Иван Тяжлов