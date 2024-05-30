«Яблоко» просит проверить сообщения об удержании раненых военных в Якутске

Председатель якутского отделения партии «Яблоко» Анатолий Наговицын попросил Военную прокуратуру проверить информацию о том, что отказывающихся возвращаться в зону боевых действий раненых военных в Якутске насильно удерживают. Власти никак не комментировали эту информацию.

Анатолий Наговицын обратил внимание на сообщения в соцсетях о том, что в Якутске в Вилюйском переулке, 20а «удерживают и пытают раненых военнослужащих, которые отказываются возвращаться в зону боевых действий». При этом, по его словам, судя по видео из соцсетей, суть пыток заключается в том, что «не менее шести человек находятся в камере около 6 кв. м с одной двухъярусной кроватью и им не дают спать ночью громкой музыкой».

В посте в Telegram-канале политик рассказал, что решил проверить эту информацию лично и отправился на место по этому адресу, где его встретил человек, который не назвал имени и должности, только звание — рядовой. «По его словам, там действительно удерживаются военнослужащие якобы за провинности, за какие провинности — не уточнил, по его словам, военные напились за это их и избили»,— написал глава якутского «Яблока». В итоге депутат написал заявление в Военную прокуратуру с требованием провести проверку.

Анастасия Ларина