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Коммерсантъ FM
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ООН примет участие в саммите по украинскому конфликту в Швейцарии

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что делегация организации будет участвовать в конференции по вопросам урегулирования украинского конфликта, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Господин Дюжаррик отказался отвечать на уточняющий вопрос журналиста о том, чиновники какого уровня будут представлять ООН на конференции.

Фото: Violaine Martin / UN

Фото: Violaine Martin / UN

«ООН — наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу»,— сказал Стефан Дюжаррик в ходе брифинга. Конференция по урегулированию конфликта на территории Украины состоится в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На саммит приглашены делегации из 160 стран. Россия на конференцию не приглашена.

От участия в конференции отказались Бразилия и ЮАР. В МИД Китая заявляли о важности участия России в конференции. Bloomberg писало, что Китай все же примет участие в саммите, китайскую делегацию представит неназванный «старший госслужащий». Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что представители администрации Джо Байдена активно готовятся к конференции, однако не готовы анонсировать участие в ней президента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швейцарскому форуму не нашли формулу».

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