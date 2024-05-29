Пушилин связал величину «санитарной зоны» с дальностью оружия ВСУ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что величина «санитарной зоны» в Харьковской области должна быть пропорциональна дальности оружия, которое поставляют Украине. По его словам, задачи взять под контроль Харьков сейчас не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Все зависит от дальности вооружения, которое будет поставляться и сейчас поставляется со стороны западных стран. Все пропорционально должно быть»,— ответил Денис Пушилин на вопрос журналистов о том, должна ли доходить «санитарная зона» до Киева или Львова (цитата по «РИА Новости»).

Глава ДНР отметил, что о необходимости создать «санитарную зону» говорил президент России Владимир Путин. Денис Пушилин также добавил, что, согласно заявлением президента, речи о переходе Харькова под контроль российской армии не идет.

В марте Денис Пушилин также говорил, что пределы «санитарной зоны» на территории Украины будут зависеть от дальнобойности западного оружия. Он пояснял, что территория ДНР соответствует границам бывшей Донецкой области, поэтому «санитарная зона» должна находиться на территории Днепропетровской области.

Владимир Путин впервые заявил о возможном создании «санитарной зоны» на территории Украины в июне 2023 года. По его словам, такой вариант будет рассматриваться в случае продолжения обстрелов территории России.

10 мая Минобороны Украины сообщило об усилении наступления российских войск в Харьковской области. 17 мая Минобороны России опубликовало сводку, в которой говорилось, что с 10 мая подразделения группировки «Север» взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».