Против жителя Воронежской области возбудили дело за хранение дома боеприпасов

В Россошанском районе Воронежской области сотрудники полиции изъяли у 60-летнего местного жителя боеприпасы и несколько единиц изготовленных им пистолетов. В отношении подозреваемого в районном следственном отделе ОМВД России возбудили уголовные дела о хранении и изготовлении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ, ч.1 ст.222.1 УК РФ , ч.1 ст. 223 УК РФ и ч.4 ст. 223 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении.

Сотрудники полиции предварительно установили, что 60-летний россошанец занимался незаконной переделкой оружия и боеприпасов в своей квартире на улице Простеева в Россоши. В ходе обыска по указанному адресу полицейские обнаружили и изъяли три сигнальных револьвера «МР-313», свыше 400 патронов и более 15 граммов пороха. Экспертиза показала, что изменения, внесенные в конструкцию оружия, позволяли использовать его в качестве огнестрельного. Патроны из светозвуковых были переделаны в боеприпасы для стрельбы из оружия ограниченного поражения.

Как объяснил задержанный, переделка оружия была его хобби, а информацию о продаже оружия и боеприпасов он находил на тематических форумах.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Чаплыгинский райсуд Липецкой области признал 40-летнего местного жителя виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и и назначил ему наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы условно.

Денис Пискунов

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