Липецкого коллекционера оружия осудили за самодельный пистолет для реконструкции

Чаплыгинский районный суд Липецкой области признал 40-летнего местного жителя виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ; до шести лет лишения свободы) и назначил ему наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы условно. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Имя осужденного «Ъ-Черноземье» в Чаплыгинском районном суде не назвали.

Судом установлено, что мужчина «долгое время» занимался коллекционированием оружия. В 2021 году он решил принять участие в военно-исторической реконструкции, но имеющиеся у него образцы оружия не подошли для этого. Тогда чаплыгинец изготовил оружие, способное вести стрельбу боевыми патронами, воспользовавшись ранее приобретенным травматическим пистолетом Макарова. Однако и с ним его не допустили к участию в мероприятии.

Затем чаплыгинец незаконно хранил самодельный пистолет в своем доме до декабря прошлого года, пока его не изъяли сотрудники полиции.

Денис Пискунов

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