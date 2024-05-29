В Воронежской области с 31 мая ограничат пребывание граждан в лесах

С 31 мая по 20 июня в Воронежской области ограничат пребывание граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также взъезд в них на транспорте. Об этом сообщили в правительстве региона.

Решение объясняется установленным высоким и чрезвычайным классами пожарной опасности в лесах региона и повышением угрозы возникновения лесных пожаров. Транспортным средствам разрешено передвигаться по территории лесного фонда только по дорогам общего пользования. Исключение составляют пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, а также транспорт лесной охраны и организаций, заготавливающих и вывозящих древесину, если они оборудованы искрогасителями.

В лесничествах усилили патрулирование, а силы и средства пожаротушения привели в состояние повышенной готовности. Министерство лесного хозяйства призывает временно отказаться от посещения хвойных лесов.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах Черноземья в июне ожидается повышенная пожарная опасность. В Белгородской, Курской и Орловской областях повышение рисков пожаров ожидается на всей территории, в Воронежской и Липецкой — только на западе.

О прогнозе «Авиалесоохраны» по пожарам в макрорегионе в апреле–октябре 2024 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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