В Санкт-Петербурге утвердили компенсации за капремонт вследствие атак дронов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое предусматривает компенсации для петербуржцев, чьи квартиры пострадали от ударов беспилотных летательных аппаратов. Документ опубликован на сайте правительства вчера, 28 мая.

Мера поддержки будет действовать в отношении как собственников квартир, так и нанимателей. Предусмотрена компенсация из городского бюджета 100% расходов на капитальный ремонт, а также 100% расходов на жилищно-коммунальные услуги и аренду. Компенсации будут выплачивать, если квартиры признают нуждающимися в капитальном ремонте вследствие повреждений, нанесенных либо взрывом БПЛА, либо взрывной волной. Действие документа распространяется на правоотношения, зарегистрированные с 2 марта 2024 года. Компенсации будут предоставляться с первого числа месяца, в котором произошла атака БПЛА.

Ранее «Ъ» сообщал, что 2 марта 2024 года в дом №161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге врезался беспилотный летательный аппарат. Произошел взрыв, в результате которого восемь человек получили ранения. 170 квартир получили повреждения, 25 из них признали нуждающимися в капитальном ремонте. Петербуржцы, чьи квартиры задело взрывом, получили компенсации в размере от 25 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от объема повреждений.

Подробнее о мартовской атаке на Санкт-Петербург — в материале «Ъ» «Беспилотник нашел дом».

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург