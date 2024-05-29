На должность главы арбитражного суда Воронежской области рекомендовали зампреда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала заместителя председателя арбитражного суда Воронежской области Владимира Козлова на должность председателя этого же суда. Об этом сообщило издание «Право.ру».

В ходе заседания также рассматривалась кандидатура судьи Арбитражного суда Центрального округа Елены Бессоновой. ВККС рассмотрела пять обоснованных жалоб на господина Козлова, но Верховный суд и Совет судей все равно поддержали его. После этого госпожа Бессонова отозвала свое заявление.

Владимиру Козлову 56 лет. Он родился в Воронеже, окончил Воронежский государственный университет по специальностям «Правоведение» и «Бухгалтерский учет и аудит». С 2000 года работает судьей арбитражного суда Воронежской области, с 2011 года занимает пост заместителя председателя.

В апреле ВККС прекратила полномочия председателя арбитражного суда Воронежской области Александра Кочеткова, занимавшего эту должность с 2012 года. Сам господин Кочетков претендовал на пост глав арбитражного суда Мордовии, но не получил соответствующую рекомендацию.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте