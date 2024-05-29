На Нововоронежской АЭС успешно завершились «холодные» испытания нового контейнера для отработавшего ядерного топлива реакторов

На энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») в ходе планово-предупредительного ремонта завершен основной этап «холодных» испытаний головного образца контейнера ТУК-137Т.Р.



Фото: пресс-служба НВ АЭС

Так называемые «холодные» испытания предполагают выполнение полного цикла работ с транспортно-технологическим оборудованием без перемещения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Вместо этого в контейнер загружались имитаторы тепловыделяющих сборок (ТВС), которые полностью повторяют массогабаритные характеристики реальных ТВС.

В ходе испытаний контейнер транспортировали в реакторное отделение энергоблока №7, установили в универсальное гнездо, опробовали установку в каналы чехла имитаторов ТВС, уплотнение крышки и дезактивацию. Весь процесс контролировала специальная комиссия под председательством заместителя главного инженера по безопасности и надежности Нововоронежской АЭС Олега Кучеренко.

«Испытания решили разделить на два этапа. Сейчас мы провели их в реакторном отделении, а мероприятия по штатным подъему и спуску контейнера на транспортный портал пройдут в конце этого года. Первый и самый сложный этап пройден успешно. Теперь нам предстоит завершить изготовление оборудования для проверочных работ за пределами реакторного отделения и полностью закончить их. Разработка подобных контейнеров - задача крайне важная и актуальная как для российских АЭС, так и для зарубежных проектов. В ближайшее время атомная отрасль наладит процесс их производства и начнет вывоз отработавшего ядерного топлива с энергоблока №6 Нововоронежской АЭС как с первого введенного в эксплуатацию энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200», - рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности НВ АЭС Евгений Голубев.

Для справки:

Транспортно-упаковочные контейнеры (ТУК) необходимы для транспортировки отработавшего ядерного топлива на заводы регенерации для его хранения и переработки. Их разработка позволяет безопасно вывозить новые виды ОЯТ с российских АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200, что, в свою очередь, обеспечивает бесперебойную работу энергоблоков и стабильную выработку электроэнергии.

Контейнер прошел заводские испытания и был сдан приемочной отраслевой комиссии в 2022 году. Заказчиком «головного» контейнера ТУК-137Т.Р выступило АО «Логистический Центр ЯТЦ» - входит в группу компаний TENEX. Разработка должна пройти цикл технологических испытаний («холодных», теплофизических, «горячих») на разных АЭС и заводах по переработки топлива, прежде чем будет передана в эксплуатацию. «Холодные» технологические испытания контейнера на НВ АЭС открывают этот цикл.

Для транспортировки ТУК-137Т.Р модернизирован ж/д транспортер ТК-У, принадлежащий ФГУП «Горно-химический комбинат». В настоящий момент готовится решение о начале серийного производства контейнеров ТУК-137Т.Р для вывоза ОЯТ российских с ректорами типа ВВЭР-1200/1300, а также Белорусской АЭС, в рамках заключенного межправительственного договора по обращению с ОЯТ.