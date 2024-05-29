На оборудование Дом дружбы народов в тамбовском селе направят 20 млн рублей

На базе татарщинского филиала дома культуры Рассказовского округа Тамбовской области появится этнокультурный центр — Дом дружбы народов. В рамках нацпроекта «Культура» на оборудование нового объекта выделено около 20 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

Сейчас подрядчики уже выполнили часть внутренних работ и приступили к отделке фасада. По плану авторов проекта, во внутреннем интерьере Дома дружбы народов будут сочетаться современный «лофт» и элементы татарской народной культуры. Реконструкция здания должна быть завершена до конца лета текущего года.

Денис Пискунов

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