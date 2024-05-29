Троих полицейских из Петербурга обвинили в организации незаконной миграции

Трем сотрудникам двух петербургских отделов полиции — по Приморскому и по Курортному району — предъявили обвинение по уголовному делу об организации нелегальной миграции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержаны начальник отдела тылового обеспечения УМВД России по Приморскому району и два старших инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД России по Курортному району. Обвинение по уголовному делу об организации нелегальной миграции (п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ) предъявлены также двум петербуржцам, не работающим в полиции. Следователи ходатайствовали перед судом о заключении обвиняемых под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило два уголовных дела в отношении двух организованных преступных групп, которые начиная с 2023 года предоставляли документы миграционного учета иностранцам. За этот срок в Петербург прибыло не менее 400 иностранцев, которые воспользовались услугами мошенников. По подсчетам полиции, доход составил не менее 5 млн 790 тыс. руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте