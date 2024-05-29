Bloomberg узнало о намерениях начать переговоры Украина—ЕС до председательства Венгрии

Большинство стран—членов Евросоюза считают, что начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС следует до того, как председателем Совета Евросоюза станет Венгрия. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает агентство Bloomberg. Ожидается, что переговоры начнутся 25 июня, Венгрия станет председателем в Совете ЕС 1 июля.

По словам собеседников агентство, Венгрия уже несколько раз блокировала решения о поддержке Украины и оттягивала обсуждение ее вступления в ЕС. Сегодня, 29 мая, послы ЕС обсудили формат предстоящих переговоров о присоединении Украины, который в марте разработала Еврокомиссия. Однако, утверждают источники Bloomberg, Венгрия продолжает блокировать решение о начале переговоров.

Bloomberg пишет, что из-за этого решение о начале переговоров вряд ли будет принято сегодня, 29 мая. Дату могут назначить 17 июня, когда лидеры ЕС соберутся на неформальный ужин после европейских выборов.

О том, что Евросоюз может начать переговоры о присоединении Украины 25 июня, ранее сообщали источники Politico. В декабре 2023 года по итогам саммита ЕС было принято решение о запуске переговоров о членстве в союзе Украины и Молдавии. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова «попрыгать и сплясать» для выполнения условий вступления в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее интересовался, примут ли Украину в ЕС вместе с новыми регионами РФ.

Подробнее о возможных новых странах в составе ЕС — в материале «Ъ» «Евросоюз подготовил себя к расширению».

Евгений Белоусов