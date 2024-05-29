Минздрав Палестины рассказал об усилении медпомощи от России

Минздравы России и Палестины разработали «дорожную карту» по оказанию медицинской помощи палестинцам. Палестинские власти надеются на дальнейшее увеличение помощи со стороны России, сообщил министр здравоохранения анклава Маджид Абу Рамадан.

«Россия помогает нам, и мы надеемся, что эта помощь будет продолжаться, но мы хотели бы, чтобы эта помощь была еще более усилена. Вчера у нас была встреча с министром здравоохранения России, и мы согласовали ''дорожную карту'' по усилению этой медицинской помощи»,— сказал палестинский министр «РИА Новости».

В ночь на 27 мая Израиль нанес удар по лагерю беженцев в расположенном в секторе Газа городе Рафахе. Израильские военные ликвидировали нескольких боевиков «Хамаса». В частности, при ударе погибли два представителя военного крыла движения — Ясин Рабиа и Халед Нагар. ЦАХАЛ утверждал, что удар был просчитан с целью не навредить гражданскому населению. Однако, по сведениям Минздрава Палестины, в результате удара погибли 45 человек, большинство из которых — женщины и дети.

О войне Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «Израильское правительство раскалывается о сектор Газа».

Евгений Белоусов