Путин подписал закон о взимании НДС по товарам из ЕАЭС через онлайн-площадки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении правил взимании налога на добавленную стоимость (НДС) для продавцов из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) при продаже товаров через онлайн-магазины. Компании будут уплачивать этот налог в РФ. Закон вступает в силу 1 июля.

Документом устанавливается, что при реализации товаров из стран ЕАЭС через онлайн-магазины НДС взимается в стране, где находится покупатель. Ранее НДС с продавцов ЕАЭС при реализации товаров через онлайн-площадки не взимался, но в странах ЕАЭС такой налог действует при продаже товаров российскими продавцами.

Закон также устанавливает особенности постановки на учет в налоговом органе иностранных посредников, через чьи онлайн-площадки продают товары продавцы из ЕАЭС. Устанавливается возможность использования личного кабинета для предоставления налоговой декларации по НДС.

Министр финансов Антон Силуанов в марте говорил, что Минфин и Федеральная таможенная служба ставят перед собой задачу по борьбе со схемами неуплаты налога на добавленную стоимость при импорте из Евразийского экономического союза. По его словам, Москва хочет «поставить заслон» таким схемам.

Подробнее о борьбе с серыми поставками через страны ЕАЭС — в публикации «Ъ» «Импорт не пойдет в обход».

Леонид Уварчев