Петербуржец получил девятилетний срок за финансирование сирийских террористов

Первый Западный окружной военный суд приговорил Дилшода Мардонова, признанного виновным в содействии сирийской террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», к девяти годам лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал господина Мардонова виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части срока — в колонии строгого режима. Обвиняемый сообщил суду, что раскаялся в содеянном.

Военный суд установил, что Дилшод Мардонов, будучи приверженцем радикальных течений ислама, принял решение материально поддержать участников организации «Катиба Таухид валь-Джихад», признанной решением Московского окружного военного суда террористической. С этой целью он вступил в переписку с членом организации и, получив инструкцию по отправке денежных средств, перевел на счета организации 37 тыс. руб. 31 августа 2023 года господина Мардонова заключили под стражу.

«Катиба Таухид валь-Джихад» — террористическая организация, действующая под эгидой международной террористической организации «Фронт в защиту народа Леванта ''Ан-Нусра''», которая является отделением «Аль-Каиды» в Сирии — перечисленные организации запрещены в России. Группа действует в мухафазах Хама, Идлиб и Латакия в Сирии. По данным ООН, количество боевиков организации составляет около 500 человек.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте