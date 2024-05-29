«Азбука вкуса» запустит доставку еды через «Самокат» в Петербурге

«Самокат» запустил в Санкт-Петербурге пилотный проект по доставке готовой еды из «Азбуки вкуса». Об этом «Ъ-СПб» сообщили представители сторон. Доставка займет 15 минут и будет выполняться из 96 городских дарксторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в ассортименте «Самоката» представлено 12 позиций производства «Азбуки вкуса». По словам вице-президента по электронной коммерции «Азбуки вкуса» Павла Шилина, перезапуск партнерства с сервисом позволит расширить покрытие и увеличить скорость доставки заказов. Сотрудничество с ритейлером даст возможность увеличить линейку блюд, отметила директор по развитию бизнеса готовой еды «Самоката» Ксения Пономарева.

В управлении «Азбуки вкуса» находится 10 магазинов и фабрика-кухня общей площадью около 7 тыс. кв. м в Петербурге. В 2023 году доля собственного производства в товарообороте ритейлера выросла до 33%, проникновение в чеки — 50%.

Константин Куркин

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